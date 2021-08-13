Фильмы из цикла «Мусульмане, которыми гордится Россия» – в программе XVII КМФМК

С 5 по 10 сентября в столице Татарстана пройдет XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. В текущем году в программу кинофестиваля вошли три фильма из цикла «Мусульмане, которыми гордится Россия».

Казанский международный фестиваль мусульманского кино был основан в 2005 году по инициативе Совета муфтиев России, являющегося соучредителем фестиваля наряду с Министерством культуры Республики Татарстан. Бессменным президентом КМФМК является духовный лидер российских мусульман, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

В кинофестивале, проходящем под лозунгом «Через диалог культур — к культуре диалога», в 2021 году будут показаны картины из 45 стран мира. Помимо основной конкурсной программы, в которую вошли 50 картин в 5 номинациях: игровые полнометражные фильмы, игровые короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, короткометражные документальные фильмы и национальный конкурс, на фестивале будут представлены и параллельные программы.

В одной из таких программ, названной «Ислам в России», будут представлены три документальных фильма из цикла «Мусульмане, которыми гордится Россия». Это картины «Абдульазиз Давлетшин. Дорога в Мекку» (2012) режиссера Абдуллы Иссы, «Муса Бигиев. Невольный эмигрант» (2015) Ильдара Исламгулова и «Галимджан Баруди. Памятная книжка» (2017) Галины Красноборовой. Руководителем проекта «Мусульмане, которыми гордится Россия» является начальник отдела кинодокументальных проектов Духовного управления мусульман Российской Федерации Ахмад Макаров. Фильмы создаются при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и призваны познакомить широкую общественность с представителями российского мусульманства, оставившими глубокий след в ее истории и культуре.

Пресс-служба ДУМ РФ