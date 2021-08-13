Рапириста Тимура Сафина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 1 степени»

Российский фехтовальщик на рапирах, трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов Мира Тимур Сафин пополнил внушительную коллекцию своих наград серебряной медалью олимпийских игр в Токио. 11 августа Тимура Сафина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 1 степени». Об этом сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в социальных сетях.

«Тимур Сафин награжден за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)», — говорится в сообщении.

Напомним, Тимур Сафин родился в 1992 году в Ташкенте в татарской семье. Фехтованием занимается с 1998 года. Член юношеской (2008), национальной (2012) сборной команды России по фехтованию. Мастер спорта России (2007), мастер спорта России международного класса (2012) по фехтованию. В 2014 году закончил Башкирский институт физкультуры. Выступал за клуб СДЮСШОР № 19, город Уфа, затем — в команде ЦСКА. Имеет воинское звание лейтенанта.

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