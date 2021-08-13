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30 августа в Казанском Кремле откроется книжный маркет Tat Cult Fest

30 августа в Казанском Кремле откроется книжный маркет Tat Cult Fest

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 13.08.2021 0 5

30 августа, в 13:00 в Казанском Кремле откроется книжный маркет Tat Cult Fest. Список магазинов, которые примут участие в маркете:

  • Text and pictures. В нем вы найдете книги об искусстве, архитектуре, графике, дизайне и фотографии;
  • «Новая музыка». Музыкальный магазин с книгами о музыке, пластинками, дисками, кассетами, мерчом и шелкографической студией;
  • «Языки городов». Стенд с книгами о городах и их устройстве, новом урбанизме, социологии города, а также о Казани, татарской культуре, с работами местных иллюстраторов и небанальными сувенирами;
  • «Детская литература». Специальный поп-ап с детской иллюстрированной литературой, не требующей перевода. Здесь собраны книги для всех возрастов из книжного магазина «Смена»;
  • «Современное татарское книгоиздание». Актуальная литература на татарском языке от издательства «Юлбасма» и Татарского книжного издательства.

Еще на маркете будет работать корнер Национальной библиотеки РТ с подборкой книг по истории письменности. Там же можно оформить единый читательский билет в библиотеки республики и приобрести билет на новую выставку НБ РТ «Глобальный мир татарской книжности». Помимо этого, на набережной пройдут диджей-сеты с виниловыми пластинками от магазина «Сияние». Для гостей будет работать кофейня «Ранняя пташка».

entermedia.io

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