Улица Марджани в Казани на два дня станет пешеходной и превратится в праздничную площадку «Милли кием»

29 и 30 августа на набережной озера Кабан в Казани пройдет праздник «Милли кием», приуроченный ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казань. На два дня часть улицы Марджани станет пешеходной, где пройдет фестиваль современной культуры и дизайна «Печән базары» и много других мероприятий.

На празднике будут организованы чайная зона, фудкорт с национальной кухней, образовательная площадка, детская зона и фотозоны. Жители и гости города смогут присоединиться к экскурсии по сохранившимся фамильным особнякам в Старо-Татарской слободе.

В рамках проекта «Семейный портрет» любой желающий по предварительной записи сможет принять участие в небольшой фотосессии со своей семьей и получить в этот же день распечатанный фотопортрет.

Кульминацией праздника станет иммерсивный спектакль, режиссером которого выступил Искандер Нуризянов. Небольшие атмосферные сценки будут описывать исторические события слободы и семейные традиции.

На плавучей сцене пройдет двухдневная музыкальная программа в акустическом формате с артистами из Татарстана, Башкирии и Удмуртии. На пирсе у гребной школы во второй раз состоится спектакль-застолье.

Помимо этого, на набережной откроется фотовыставка, посвященная потомкам именитых жителей Старо-Татарской слободы, автором которой выступил известный фотограф, выходец из Татарстана Булат Арсланов.

kzn.ru