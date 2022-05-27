В РИИ прошла Республиканская студенческая конференция

В Российском исламском институте проходит VII Республиканская студенческая конференция «Современная молодежь и духовные ценности народов России».

Ежегодное научное мероприятие в этом году приурочено к празднованию 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии.

В пленарном заседании конференции приняли участие заместитель муфтия по образованию РТ, ректор РИИ Рафик Мухаметшин, и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов, заместитель директора по международной деятельности и развитию, зав. каф. теории и практики преподавания иностранных языков ИФМК КФУ Эльзара Гафиятова, директор Центра исламоведческих исследований АН РТ Ринат Патеев, проректор по научной работе РИИ Рафис Закиров, начальник отдела науки и образования ДУМ РТ Гаяз хазрат Ахметшин.

Ректор РИИ отметил, что современная молодежь должна помнить свои корни, свою историю.

– Мы часто слышим, что современная молодежь должна быть продвинутой, креативной, но для этого недостаточно ежедневно сидеть в социальных сетях, различных чатах. Нужно также хорошо знать свою историю, понимать ее, переосмысливать и делать выводы. В конечном итоге это приведет к тому, что мы будем гордится своей историей, – сказал Рафик Мухаметшин.

И. о. ректора Болгарской исламской академии подчеркнул важность празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.

– Несомненно принятие ислама нашими предками стало эпохальным событием, определившим на века дальнейший ход и характер развития ислама в России, татарского народа и многих народов России. Это событие обеспечило вклад российских мусульман в общеисламское и в общемировое культурное наследие, – отметил Айнур Тимерханов.

После завершения приветственных слов, конференция продолжила работу в рамках секций – исламская теология в России: история и современность; теологическое образование глазами молодых ученых; родной язык и литература; иностранные языки и культуры в мультиконфессиональном пространстве; медийные и рекламные процессы в современном обществе: подходы к изучению, эволюция, перспективы.

dumrt.ru