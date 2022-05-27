В Казани пройдет Международный фестиваль «Науруз»

С 6 по 12 июня в Казани состоится VII Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз». Он пройдет в гибридном формате – в очном и онлайн-режимах.

В этом году в столицу Татарстана приедут режиссер и педагог сценической речи в ГИТИСе Светлана Землякова, актриса, режиссер, педагог Мария Маркова, режиссер, актер театра и кино, заслуженный артист России Игорь Яцко, актер, режиссер, педагог Александр Огарев, педагоги по пластике Александр Андрияшкин и Мария Шмаевич.

«К сожалению, в этом году мы лишены возможности пригласить зарубежных коллег. Однако такие встречи в любом случае становятся невероятным праздником, в котором много импровизации, творческой энергии. В какой-то момент понимаешь, что и переводчики не нужны, что театральный язык универсальный», – поделился мнением заслуженный деятель искусств России, председатель Союза театральных деятелей Татарстана и главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев.

Традиционно для участников форума будут проведены мастер-классы по актерскому мастерству, искусству актера и режиссуре театра кукол, лекции и семинары по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной части и художественно-постановочной части театра.

Также планируется проведение образовательной программы Ассоциации национальных театров.

tatar-inform.ru