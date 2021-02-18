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В родном селе поэта М. Джалиля Мустафино приняли гостей

В родном селе поэта М. Джалиля Мустафино приняли гостей

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 18.02.2021 0 8

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев во время своей поездки в регионы России, также посещает татарские деревни. В Оренбургской области он приехал в село Мустафино.

Мустафино – село, где родился поэт-патриот Муса Джалиль. Здесь сельчане бережно сохраняют его творчество, увековечивают память поэта. Создан мемориальный музей поэта.

По прибытии в село председатель Национального Совета Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику поэта. Затем он ознакомился с мемориальным музеем Мусы Джалиля. Здесь представлена полная информация о жизни, творчестве, подвиге поэта, а также размещены уникальные экспонаты.

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