В родном селе поэта М. Джалиля Мустафино приняли гостей

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев во время своей поездки в регионы России, также посещает татарские деревни. В Оренбургской области он приехал в село Мустафино.

Мустафино – село, где родился поэт-патриот Муса Джалиль. Здесь сельчане бережно сохраняют его творчество, увековечивают память поэта. Создан мемориальный музей поэта.

По прибытии в село председатель Национального Совета Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику поэта. Затем он ознакомился с мемориальным музеем Мусы Джалиля. Здесь представлена полная информация о жизни, творчестве, подвиге поэта, а также размещены уникальные экспонаты.