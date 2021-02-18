Артур Исламов и Эльза Заяри выступят с масштабным гастрольным туром по Татарстану

В первый день весны, 1 марта, начинается масштабный гастрольный тур по городам и районам Татарстана заслуженного артиста РТ, оперного певца, солиста ТАГТОиБ им.М.Джалиля Артура Исламова и приглашенной солистки ТАГТОиБ им. М.Джалиля, лауреата международного конкурса им.М.И.Глинки Эльзы Заяри.

Творческий тандем представит зрителям свою обновленную программу «Бер сулышта» («На одном дыхании»). Во время своих выступлений певцы продемонстрируют публике новый стиль исполнения произведений на татарском языке – «кроссовер», предполагающий переход из одного жанра в другой в рамках одной песни.

«Уникальность нашей программы в переплетении нескольких музыкальных стилей. Мы, как универсальные исполнители, можем исполнить и классику, и роковые композиции, и эстрадные песни, популярные в советское время», – отметил в интервью Артур Исламов.

На концерте у зрителей будет возможность окунуться в невероятную атмосферу живой музыки. Публика сможет проникнуться нежностью и волшебным голосом Эльзы Заяри, а также зарядиться драйвом и неиссякаемой энергией Артура Исламова.

«Мы хотим показать настоящую, качественную, практически не звучащую сегодня музыку песенного жанра. Нам небезразлична история и культура татарского народа, наша цель – показать публике, что сегодня есть исполнители, которые могут представить татарские песни и музыку в новом звучании», – поделился Артур Исламов.

Первый концерт Артура Исламова и Эльзы Заяри в рамках гастрольного тура состоится 1 марта в Актаныше.

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