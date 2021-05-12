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В Ростове-на-Дону состоялось заседание оргкомитета II Южного Сабантуя

В Ростове-на-Дону состоялось заседание оргкомитета II Южного Сабантуя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 12.05.2021 0 3

Во главе с руководителем Исполкома Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым в Ростов-на-Дону прибыла делегация Татарстана. Здесь в здании Администрации города состоялось заседание организационного комитета II Южного Сабантуя.

Национальный праздник пройдет в Ростове 13 июня. Помощь в его организации оказывает глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев, он также прибыл с делегацией в Ростовскую область.

В первой половине дня члены оргкомитета осмотрели площадь, где намечено проведение Сабантуя. За круглым столом состоялась разработка дорожной карты.

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