В Ростове-на-Дону состоялось заседание оргкомитета II Южного Сабантуя

Во главе с руководителем Исполкома Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым в Ростов-на-Дону прибыла делегация Татарстана. Здесь в здании Администрации города состоялось заседание организационного комитета II Южного Сабантуя.

Национальный праздник пройдет в Ростове 13 июня. Помощь в его организации оказывает глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев, он также прибыл с делегацией в Ростовскую область.

В первой половине дня члены оргкомитета осмотрели площадь, где намечено проведение Сабантуя. За круглым столом состоялась разработка дорожной карты.