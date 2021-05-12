Координационный Совет МОД “Высший Совет Осетин” выражает соболезнования народу Татарстана

Председатель Координационного Совета МОД “Высший Совет Осетин” Р. Кучиев направил в адрес заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В. Шайхразиева письмо с соболезнованиями.

“С глубокой болью восприняли весть о страшной трагедии, случившейся 11 мая в гимназии №175 г. Казани. Осетинский народ, переживших захват школы в Беслане, не понаслышке знает, как глубоко и больно может ранить гибель детей от рук террористов и преступников. Скорбим вместе с вами”, говорится в письме.