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Координационный Совет МОД “Высший Совет Осетин” выражает соболезнования народу Татарстана

Координационный Совет МОД “Высший Совет Осетин” выражает соболезнования народу Татарстана

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, 12.05.2021 0 1

Председатель Координационного Совета МОД “Высший Совет Осетин” Р. Кучиев направил в адрес заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В. Шайхразиева письмо с соболезнованиями.

“С глубокой болью восприняли весть о страшной трагедии, случившейся 11 мая в гимназии №175 г. Казани. Осетинский народ, переживших захват школы в Беслане, не понаслышке знает, как глубоко и больно может ранить гибель детей от рук террористов и преступников. Скорбим вместе с вами”, говорится в письме.

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