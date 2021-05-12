У Центра татарской культуры в Ульяновске сделали мемориал в память о жертвах трагедии в Казани

Возле Центра татарской культуры в Ульяновске сделали небольшой мемориал в память о жертвах трагедии в Казани. Люди несут цветы. Букет роз оставил сегодня и врио Губернатора Алексей Русских.

Напомним, вчера в школе Казани произошла ужасная трагедия: 19-летний парень расстрелял несколько человек и многих ранил. Сегодня в Татарстане объявлен день траура.

Ульяновцы скорбят вместе жителями соседней республики. К мемориалу, который образовался в северной части города, люди несут цветы и игрушки, они не скрывают своих слёз.

73online.ru