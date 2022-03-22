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В Сабинском районе провели шоу-программу «Жырлыйк әле»

В Сабинском районе провели шоу-программу «Жырлыйк әле»

в Новости, Национальная жизнь, Культура, 22.03.2022 0 1

20 марта работники культуры Кильдебякского сельского поселения: Кильдебякский сельский дом культуры и библиотеки, Туктарский сельский клуб и библиотеки, Мартынского сельский клуб и участники художественной самодеятельности провели в Средне-Сабинском сельском клубе музыкальную шоу-программу «Жырлыйк әле».

Участники соревновались между собой в знаний музыкальных композиции и демонстрировали свои вокальные способности. Программа проходила в игровой форме в три этапа, на каждом этапе принимали участие люди разных поколений.

Уникальность программы заключалась в том, что участники исполняли  народные композиции в живую. Наше шоу очень понравилась зрителям, и вызвал у них большой интерес к народным песням.

saby.tatarstan.ru

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