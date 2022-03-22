Данис Шакиров встретился с татарами, проживающими в Республике Узбекистан

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочей поездкой в Республике Узбекистан.

Сегодня здесь состоялась встреча с татарами. Руководитель исполкома поприветствовал соотечественников от имени заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и провел беседу по актуальным вопросам.

Речь шла о мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, 30-летию Всемирного конгресса татар и предстоящем съезде.

Председатель правления Татарского общественного культурно-просветительского центра г. Ташкента Ришат Набиуллин проинформировал о мероприятиях по подготовке к 30 – летию татарского центра и деятельности организации. Здесь проводятся курсы татарского языка, ведется активная работа с молодежью и др.