В Санкт-Петербурге прошла встреча с татарскими журналистами и блогерами Петербурга

В преддверии Нового года, в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошла встреча с коллективом татарских журналистов и блогеров Петербурга, команды портала «Piter.tatar». Во встрече также принял участие петербургский краевед Рахим Теляшов.



Клуб татарских журналистов Санкт-Петербурга был организован при Постпредстве Республики Татарстан в 2018 году и освещает основные мероприятия жизни татарской общественности региона, а также темы культурного, национального и просветительского характера.



Открыв встречу Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской областия Ренат Валиуллин отметил, что на сегодняшний день можно констатировать, что информационный интернет-портал «Piter.tatar» справляется с своими поставленными задачами и выступает единой площадкой по освещению деятельности татарских сообществ региона, размещению новостей, афиш татарских мероприятий, общественной и культурной жизни татар. На сегодня портал охватывает аудиторию более 10 тысяч человек и уже известен далеко за пределами России.



Постоянное представительство Республики Татарстан совместно с Порталом татар «Питер Татар» провели ряд крупных имиджевых и значимых мероприятий, видео-конференций, вебинаров и различных концертов, спикерами и участниками которых стали татары Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Под эгидой клуба татарских журналистов проходят интересные встречи, онлайн-конференции в формате онлайн на платформе Zoom, обсуждения. В период ограничений общение по такому каналу было интересным и полезным.

С большим размахом совместно с «Piter.tatar» провели уже три татарских медиафорума Санкт-Петербурга с трансляцией на YouTube-канале «Питер Татар» и научно-практическую конференцию, посвященную 115-летию выхода первой татарской газеты «Нур». По итогам этих мероприятий были созданы рабочие группы, где в мессенджерах шли постоянные дискуссии и обсуждения рабочих моментов.