Республиканский телеканал запустил новый проект «По просторам Татарстана»

На телеканале «Татарстан-24» стартовали премьерные показы серий проекта «По просторам Татарстана». Это краеведческое телевизионное шоу, в котором принимают участие ведущие республиканские историки, эксперты и местные жители.

Два главных героя-ведущих, Лилия Шигаби и Григорий Корнилов, путешествуют по Татарстану вдоль рек — Волги и Камы. Они повествуют в соцсети Instagram о своих приключениях и с интересом наблюдают друг за другом.

Две съемочные группы за несколько месяцев преодолели более ста километров пути. Они побывали в Казани, Свияжске, Елабуге, Верхнем Услоне, Чистополе, Альметьевске, Камском Устье, Тетюшах, Билярске и Великом Болгаре.

Интерес участников сфокусирован как на ярких и знаковых культурно-исторических объектах Татарстана, так и на малоизвестных местах, сокрытых от широкой публики историях далеких лет, раскрывающих суть и причины событий, и незаслуженно забытых героях, сыгравших важнейшие роли в истории.

Серии выходят в двух версиях — русской и татарской.

Эльза Кузнецова

tatar-inform.ru