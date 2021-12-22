В Нурлате прошел Фестиваль национальных культур

Название фестиваля говорит само за себя: более 250 его участников в своих выступлениях постарались все самые яркие краски различных культур. Символичным стало и то, что местом его проведения стал Дом дружбы народов.

«Такой фестиваль проходит в Нурлате впервые, всего по положению 4 номинации. Отрадно, что принять участие в нем охотно согласились и наши соседи: представители Новошешминского и Черемшанского районов. Пусть этот фестиваль станет символичным завершением Года родных языков и народного единства», – сказала на открытии фестиваля директор Дома дружбы народов Галина Терентьева.

Организаторы фестиваля позаботились и о том, чтобы все участники получили вместе с грамотами и памятные подарки: сладости и календарь на предстоящий год пришлись по душе юным артистам и их наставникам.

nurlat-tat.ru