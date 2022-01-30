В Санкт-Петербурге пройдет выставка Елены Сайтбагиной «Переливы света»

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдет персональная выставка живописи Елены Сайтбагиной «Переливы света». Елена мастер портрета, излюбленный мотив ее полотен татарская тематика. Выверенная техника, изящество рисунка, гармония цвета, – все это отличает творческую манеру мастера.

Представленные на выставке живописные произведения Елены Сайтбагиной в очередной раз веско подтверждают современность классической традиции, основанной на уверенном владении профессиональными навыками. Художник, обладающий необходимым уровнем мастерства и широким культурным кругозором, уверенно решает все новые образные задачи, что особенно важно при создании портретного произведения.

В каждой своей работе Елена Сайтбагина, обретает пространство тишины, столь желанной в современном мире. Взгляд, доверчиво обращенный на зрителя или обращенный к себе, к самым сокровенным воспоминаниям, невольно заставляет остановиться, пристальнее вглядеться в лица тех, кого запечатлела чуткая кисть художника…

Но, внимательно знакомясь с полотнами, мы начинаем ценить неповторимость мира каждого человека, внешний и душевный облик которого так обстоятельно, внимательно и бережно раскрывает или, точнее, приоткрывает автор. «Переливы света» – само название выставки звучит как приглашение к постижению простых и вечных как мир истин нашего бытия через близкое знакомство с каждым из персонажей представленных работ. Восхищение трогательной беззащитностью ребенка, эффектной красотой традиционного костюма – всё это неотъемлемые живые частицы мира человека, мира природы и мира искусства.

Открытие состоится 3 февраля в 16:00 по адресу: 11-линия В.О., д.14/39, пом.2.

Постоянном представительстве Республики Татарстан

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области