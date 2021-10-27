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В Саратовской области состоялись «Вторые краеведческие чтения».

В Саратовской области состоялись «Вторые краеведческие чтения».

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.10.2021 0 4

В Саратовской областной научной библиотеке состоялись «Вторые краеведческие чтения». Мероприятие было организовано РТНКА Саратовской области, совместно с Саратовским региональным отделением научного совета по проблемам татароведения при Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ и ОМТО “Сарытау.” Чтения были посвящены 80 – летию открытия саратовского газа нашим земляком Енгуразовым Измаилом Ибрагимовичем.

Мероприятие началось с приветственных слов доктора исторических наук профессора, профессора Рашитова Фрида Айниевича, который подчеркнул важность Енгуразова И.И. как в истории татарскогонарода, так и в истории России.

Также с приветственным словом выступил заместитель директора по научной работе, и. о. руководителя центра истории и теории национального образования им. Фаезханова Института истории им. Марджани – Гибатдинов Марат Мингалиевич.

ОО РТНКА Саратовской области

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