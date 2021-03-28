В селе Алькино пройдет творческий фестиваль «Халкым минем-2021»

3 апреля 2021 г. в ДК села Алькино м.р.Похвистневский пройдет татарский межмуниципальный творческий фестиваль «Халкым минем-2021» («Мой народ»), посвященный 170-летию Самарской губернии и 60-летию полета человека в космос. Начало в 10.00.

Фестиваль проводится в рамках исполнения целевой программы муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие культуры в Похвистневском районе» на 2021-2025 гг.

Программа фестиваля:

8.00 до 10.00 — заезд, регистрация и размещение участников, репетиция коллективов;

10.00-10.30 – открытие музейной экспозиции «Гали»;

10.00-16.00 – работа выставок;

10.00 — 10.15 — церемония открытия фестиваля;

10.15 — 13.00 – выступления по номинациям;

13.00 – 13.30 — перерыв;

13.30 – 15.30 – выступления по номинациям;

15.30 – 16.00 – перерыв, подведение итогов фестиваля;

16.00 – 16.30 — церемония закрытия и награждение лауреатов, дипломантов и участников фестиваля.

Межмуниципальный творческий фестиваль «Халкым минем» направлен на развитие национального татарского творчества, выявление талантливых исполнителей, сохранение и развитие национальных традиций и обычаев. Он проводится с целью популяризации традиционной татарской национальной культуры и современного творчества посредством приобщения детей и юношества к искусству; продления социальной и общественной активности людей старшего поколения, поддержание психологической устойчивости, сохранение способности к творчеству, самореализации, интереса к жизни; утверждения традиций проведения музыкальных праздников, возвращение к истокам национального творчества; выявления самобытных народно певческих коллективов, сольных исполнителей татарских песен, исполнителей народных инструментов для сохранения национальных традиций народов Похвистневского района и Самарской области.

Организатором фестиваля выступает Районный дом культуры структурное подразделение МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области». Учредителями фестиваля являются: Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области; Татарское культурно-просветительское общество «Туган тел» Похвистневского района Самарской области; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области».

В фестивале могут принимать участие самодеятельные коллективы, ансамбли, солисты, хореографические коллективы. Консультации по вопросам участия можно получить по телефону: 8 (84656) 21249, 21085 – Гусарова Гюзель Арслановна (8-927-711-55-15).

samtatnews.ru