В Санкт-Петербурге состоялся День тюркских народов

Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров посетил Центр межнационального и межконфессионального согласия «Зов Земли» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где было организовано яркое мероприятие с целым калейдоскопом удивительных выступлений и сюрпризов – День тюркских народов.

На мероприятие были приглашены представители Санкт-Петербургского Дома национальностей, татарских общественных организаций «Файда», «Ак калфак Нева», Курултая башкир, Чувашской автономии, тувинского, казахского и азербайджанского землячества.

Сначала гости праздника получили возможность ознакомиться с постоянной выставочной экспозицией уникальных предметов народного творчества и мастер-классами по бурято-монгольской каллиграфии и предметами быта, культуры и обычаев тюркских народов. Кроме того, узнали о творчестве национальных коллективов и исполнителей. Были представлены вокальные, хореографические и инструментальные номера.

Гостям праздника показали мастер-класс по игре на хомусе и традиционному якутскому танцу осуохай, ознакомили с презентацией картин шоорского архитектора и художника Геннадя Челбогашева, рассказали о традициях на празднике Навруз, культурные особенности татар, башкир и чувашей.

Муниципальный Центр межнационального и межконфессионального согласия “Зов Земли” МО “Георгиевский” – единственная в городе муниципальная площадка, где представители регионов России всех национальностей и конфессий имеют возможность вести совместный диалог, успешно представлять культуру и самобытную идентичность своего народа с целью достижения межнационального и межконфессионального согласия.

Каждую неделю в Центре проходят творческие встречи, лекции, кинопоказы, форумы, выставки и онлайн мероприятия, информационное вещание о культуре народов России в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Украшением Центра является, переданная в дар от культурного посланника Монголии, советника вице-премьера и Премьер-министра Монголии Дамдинсурэна Хурэлбаатара, традиционная монгольская юрта с предметами быта и живописным полотном художника Жанатхана Ойлана “Монгол”.

В завершении праздника была достигнута договоренность о сотрудничестве Постоянного представительства РТ с Центром о проведении совместных культурно-познавательных мероприятий.

Наши народы — это сокровище, которое традицию и культуру передает из поколения в поколение уже многие тысячелетия. И наша с вами задача — передать это драгоценное культурное наследие и открыть новую дорогу его развитию в современном мире.

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