Названы победители театральной премии «Тантана-2021»

В театре им. Камала в Казани состоялась церемония награждения театрального конкурса и премии Министерства культуры РТ — «Тантана-2021». Почетная миссия назвать победителей в каждой номинации досталась врачам, которые боролись и продолжают бороться за здоровье граждан в «красных» зонах.

Награждение прошло на Большой сцене Камаловского театра. Награду за «Лучшую мужскую роль» получил лауреат Республиканской премии им. Мусы Джалиля Эмиль Талипов («Хуш, авылым» и «Хуш, авылым. Хыял»).

В номинации «Лучшая женская роль» победила актриса театра Камала Ляйсан Файзуллина за свою игру в спектаклях «Хуш, авылым», «Хуш, авылым. Хыял».

Победа в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» досталась актеру Буинского драмтеатра Булату Гараеву за роль в спектакле «Покаяние», а среди женщин — актрисе Бугульминского драмтеатра им. Баталова Анастасии Азоровой за роль в спектакле «Танцы на праздник урожая».

Лучшим дебютом признали роль артиста Набережночелнинского драмтеатра им. Гилязова Винера Файзуллина за роль в постановке «Город Брежнев».

«Лучшая роль в музыкальном спектакле» досталась актеру театра оперы и балета им. Джалиля Айдару Сулейманову за роль в постановке «Алтын Казан».

В номинации «За актерский ансамбль» победителем стал коллектив «МОҢ» Фонда поддержки современного искусства «Живой город».

В номинации «Лучший спектакль для детей» определили двух победителей — спектакль ТЮЗа им. Кариева «Мио, мой Мио!» и постановка Казанского ТЮЗа «NEDОросль».

Актер театра «Экият» Дилюс Хузяхметов и Юрий Чуктиев за роли в спектакле «Старик из деревни Альдермеш» были отмечены в номинации «Лучший актер театра кукол».

Награда за лучшую эпизодическую роль была вручена актрисе театра им. Тинчурина Резеде Саляховой за роль в спектакле «Сайдаш. Бессонница».

Церемония «Тантана» прошла в Казани в десятый раз. Всего оргкомитетом было рассмотрено 67 заявок. Соискатели премии — государственные, муниципальные, частные профессиональные театры РТ и другие организации исполнительского искусства. В этом году размер премии увеличили до 100 тыс. рублей.

«Тантана» — профессиональная премия, которая присуждается за творческие достижения в области театрального искусства, получившие широкое общественное признание.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru