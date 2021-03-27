Продолжается Всероссийский конкурс на лучший сельский краеведческий музей

Всемирный конгресс татар, Всероссийская общественная организация «Татарские села России» и Региональная общественная организация «Общество татарских краеведов» РТ 25 января 2021 года объявили Первый Всероссийский конкурс на «Лучший (негосударственный) сельский краеведческий музей» для татарских краеведов и краеведческих структур регионов татарского мира в пределах Российской Федерации, который продолжится до 25 июня с.г.

Начали поступать первые проекты и материалы на конкурс. В августе 2021 года после детального изучения полученных конкурсных работ жюри конкурса подведет итоги и определит победителей.

Подробную информацию Вы можете получить в Положении о проведении конкурса (прилагается).

Положение Конкурса Лучший музей