В Удмуртии открыты курсы по изучению татарского языка

Бесплатные курсы по изучению татарского языка открылись в Удмуртской Республике. Данные курсы организует Татарский общественный центр Удмуртии при поддержке Министерства национальной политики УР.

Всего в республике данные курсы будут проведены в 24 группах. 14 групп будут работать с января по май этого года, 10 групп с сентября по декабрь.

Курсы по изучению татарского языка проводятся в Соборной и Центральной Мечети г. Ижевска, в Мечетях г. Глазова, г. Можги, г. Сарапула, в Центре татарской культуры г. Сарапула, в Сельском Культурном центре с. Уральский Сарапульского района, в сельской библиотеке с. Сюмси, в средней школе с. Кильмез Сюмсинского района, в сельской библиотеке с. Кама Камбарского района.

Курсы по изучению татарского языка для всех желающих проводятся с разными возрастными группами. Группы подразделяются в зависимости от набора на следующие группы: дошкольники 3-4 лет, 5-6 лет, умеющие читать и писать, школьники и взрослые, взрослые.

С начинающей группой изучение начинается с алфавита, татарских букв и звуков. Занятия проводятся по учебникам, учебным пособиям, татарским народным сказкам. В детских группах занятия проходят и в игровой форме.

Данные курсы — одна из форм сохранения татарского языка. Программа курса направлена на изучение разговорного татарского языка. Также на курсах обучающиеся узнают об истории, культуре, литературе и традициях татарского народа.