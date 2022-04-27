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В Семипалатинке прошел ежегодный праздник-концерт, посвященный Дню рождения Габдуллы Тукая

В Семипалатинке прошел ежегодный праздник-концерт, посвященный Дню рождения Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.04.2022 0 2

На набережной Семипалатинки прошел ежегодный праздник-концерт, посвященный Дню рождения Габдуллы Тукая. Ему исполнилось бы 136 лет.
На концерте приняли участие ученики Татарской школы, в частности солисты и детский ансамбль “Гөрләвек” (“Ручеек”), Татарский народный ансамбль песни и танца “Иртыш моңнары”, и татарский народный ансамбль баянистов “Илһам” (“Вдохновение”).

Вспомнили годы, когда жил поэт в Уральске, как он любил детей и написал более 150 стихотворений и сказок для детей, поговорили о его сатирических газетах и завершили концерт неофициальным гимном татар песней “Туган тел”.
Спасибо всем, кто пришел, и вспомнил великого Тукая.

Также зрители могли лицезреть небольшую выставку рисунков учащихся отделения ИЗО Татарской школы искусств, нарисованные по сюжетам произведений Тукая.

Тукай жив и будет жить, пока будут жить люди, умеющие читать и ценить поэзию сердца…

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