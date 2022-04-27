В Семипалатинке прошел ежегодный праздник-концерт, посвященный Дню рождения Габдуллы Тукая

На набережной Семипалатинки прошел ежегодный праздник-концерт, посвященный Дню рождения Габдуллы Тукая. Ему исполнилось бы 136 лет.

На концерте приняли участие ученики Татарской школы, в частности солисты и детский ансамбль “Гөрләвек” (“Ручеек”), Татарский народный ансамбль песни и танца “Иртыш моңнары”, и татарский народный ансамбль баянистов “Илһам” (“Вдохновение”).

Вспомнили годы, когда жил поэт в Уральске, как он любил детей и написал более 150 стихотворений и сказок для детей, поговорили о его сатирических газетах и завершили концерт неофициальным гимном татар песней “Туган тел”.

Спасибо всем, кто пришел, и вспомнил великого Тукая.

Также зрители могли лицезреть небольшую выставку рисунков учащихся отделения ИЗО Татарской школы искусств, нарисованные по сюжетам произведений Тукая.

Тукай жив и будет жить, пока будут жить люди, умеющие читать и ценить поэзию сердца…