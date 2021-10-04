В северных провинциях Афганистана большая часть исламских богословов — татары

В северных провинциях Афганистана большую часть среди улемов, признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама, на сегодняшний день составляют татары, сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Он подчеркнул, что, несмотря на изменения в политической системе Афганистана, все больше представителей татарской общины занимают места в преподавательском составе местных университетов и в государственном управлении. Одним из них является член нового Правительства Афганистана Инамулла Самангани.

В ходе разговора он отметил, что в последние годы фондом было много сделано для возрождения татарской нации в Афганистане.

«Мы благодарны руководству Всемирного конгресса татар, который активно поддерживает нас в деле развития изучения татарского языка и татарских традиций в Афганистане. На мой взгляд, пора включиться и духовенству Татарстана в деле продвижения нашего мирного ислама», — отметил Рустам Хабибуллин.

Также он отметил, что на эту тему особое внимание обращал Президент России Владимир Путин на встрече с муфтиями и руководителями Болгарской исламской академии в январе 2018 года, которая прошла в Казани в рамках его рабочего визита. На встрече речь шла о просветительской деятельности мусульманских организаций. О том, что традиционный ислам является важнейшей частью российского многонационального культурного кода.

«Владимир Путин отметил необходимость экспорта традиционного мирного ислама в нестабильные исламские страны. Думаю, это время настало. Ведь наладив отношения с религиозной основой и подключив наших ученых, докторов исламских наук, мы добьемся не только успехов в торговле, но и мира на границе стран ОДКБ», — заявил Рустам Хабибуллин.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru