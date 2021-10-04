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Сайт milliard.tatar продлил конкурс «Кто главный татарин мира?»

Сайт milliard.tatar продлил конкурс «Кто главный татарин мира?»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 04.10.2021 0 15

По многочисленным просьбам подписчиков сайта milliard.tatar, конкурс «Кто главный татарин мира?» продлили. Об этом сообщили модераторы сайта.

«Мы решили, что будет логично подвести итоги не 15 октября, а 15 ноября — на следующий день после окончания Всероссийской переписи населения. Участие приняли уже более 700 человек», — рассказали модераторы сайта.

Участник конкурса, который наберет набольшее количество баллов, сможет отправится в путешествие по пяти историческим городам проживания татар. Так, победитель посетит Стамбул, Алма-Аты, Уфу, Казань и Тюмень.

Кроме того, на платформе скоро появятся несколько новых фишек. Так, посетители смогут переписываться в общем чате, а также принять участие в игре по вехам татарского народа. Сервис предлагает новые способы увеличения баллов. Помимо этого, на сайте обновится интерфейс для более удобного пользования.

Карина Кострулева

kazved.ru

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