Сайт milliard.tatar продлил конкурс «Кто главный татарин мира?»

По многочисленным просьбам подписчиков сайта milliard.tatar, конкурс «Кто главный татарин мира?» продлили. Об этом сообщили модераторы сайта.

«Мы решили, что будет логично подвести итоги не 15 октября, а 15 ноября — на следующий день после окончания Всероссийской переписи населения. Участие приняли уже более 700 человек», — рассказали модераторы сайта.

Участник конкурса, который наберет набольшее количество баллов, сможет отправится в путешествие по пяти историческим городам проживания татар. Так, победитель посетит Стамбул, Алма-Аты, Уфу, Казань и Тюмень.

Кроме того, на платформе скоро появятся несколько новых фишек. Так, посетители смогут переписываться в общем чате, а также принять участие в игре по вехам татарского народа. Сервис предлагает новые способы увеличения баллов. Помимо этого, на сайте обновится интерфейс для более удобного пользования.

Карина Кострулева

kazved.ru