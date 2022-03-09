В Сиднее прошел концерт, где собрались более 1000 представителей различных культур

1 марта в Большом бальном зале Международного конференц-центра Сиднея состоялось официальное открытие начала месяца Гармонии в НЮУ, Австралии – “Premier’s Harmony Dinner 2022”, организованный министром по вопросам мультикультурализма в присутствии премьер-министра Нового Южного Уэльса Доминика Перротте.

Этот блестящий гала-концерт, посвящен признанию и празднованию значительного вклада мультикультурных лидеров НЮУ, сопровождающийся музыкальными выступлениями.

Вечер имел огромный успех. Здесь собрались более 1000 представителей различных культур и общественных групп, чтобы отметить их значительный вклад в развитие штата. Обычно это мероприятие представители разных национальностей штата посещают в национальных костюмах .

Для нас этот вечер был особенно знаменателен, потому что впервые в группе выступающих в хоре федерации языковых школ НЮУ в татарском национальном костюме пела дочка нашей землячки из г. Набережных Челнов Эля Нур Менеменджиоглу.

Лилия Самигуллина

Председатель Комитета

Ассоциации Татарского Наследия НЮУ, Австралии