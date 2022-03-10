Навруз — это праздник весны, пробуждения природы и начала новой жизни. После долгой зимы люди с нетерпением ждут наступления весны, а с ним праздника Навруз. Он отмечается в день весеннего равноденствия – 21 марта. Для тюркских народов он приравнивается к Новому году и символизирует обновление природы. В этот день важно пребывать в хорошем расположении духа, нести доброту и тепло в мир.

ЦТБНК «Дуслык» Курганской области приглашает принять участие в конкурсе рисунков «Навруз — праздник весны!», проводимый в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Приглашаем к участию детей в возрасте от З до 17 лет. Конкурс проводится с 1 по 19 марта (включительно) 2022 г. Подведение итогов с 20 по 27 марта 2022 г.

Участие в конкурсе бесплатное. Конкурс проходит дистанционно. Для участия в конкурсе необходимо до 19 марта 2022 г. отправить творческую работу (фото или скан) и указать фамилию, имя участника, возраст, наименование учреждения и Ф.И.О. руководителя на электронную почту (с пометкой “Навруз”): [email protected], 893231602729 (Whats App).

ЦТБНК “Дуслык”