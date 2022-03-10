26 марта на территории Казанского ипподрома (П.Лумумбы, 47а) пройдет Республиканский праздник Науруз – новый год у тюркских и иранских народов (азербайджанцы, афганцы, казахи, кыргызы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки, турки).

В 2022 году Республиканский «Науруз» станет по-настоящему международным. Во время праздника будут организованы прямые включения из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Участники Международного мультикультурного проекта домов дружбы и некоммерческих организаций «Евразийские мосты дружбы объединяют народы», который реализуется Ассамблеей народов России и Ассамблеей народов Евразии поздравят соотечественников, проживающих в Татарстане с одним из главных их праздников.

В то же время на площадке будут организован ряд традиционных для праздника активностей:

На главной сцене состоится многонациональная концертная программа с участием коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана.

с участием коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана. Во второй раз пройдет «Фестиваль плова». Народным голосованием будет определен лучший рецепт и мастер приготовления восточного угощения, который получит в подарок казан.

Народным голосованием будет определен лучший рецепт и мастер приготовления восточного угощения, который получит в подарок казан. Можно будет попробовать один из главных атрибутов Науруза – сумаляк из пророщенных зерен пшеницы.

из пророщенных зерен пшеницы. Все гости смогут принять участие в традиционных Народных играх и забавах Науруза. Участники и победители получат специальные призы.

Науруза. Участники и победители получат специальные призы. В рамках праздника состоится конкурс красоты и таланта « Науруз гузэлэ». Свои таланты и национальные костюмы продемонстрируют лучшие представительницы национальных общин.

Свои таланты и национальные костюмы продемонстрируют лучшие представительницы национальных общин. В рамках праздника впервые состоится конкурс « Науруз батыры».

Гости праздника увидят Уличный театр и шоу джамперов.

Будет организован чемпионат среди национально-культурных автономий по хоккею на валенках .

. В течение всего дня на площадке Науруза будет проходить Этномаркет, на котором мастера представят изделия с национальным колоритом.

Организаторы:

РОО «Ассамблея народов Татарстана», ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Исполнительного комитета г.Казани

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