Концерт ансамбля татарской песни “Мирас” состоялся в Татарском культурном центре

Ансамбль существует уже восемь лет и за это время стал одним из популярных татарских коллективов Москвы. «Мирас» – постоянный участник городских праздников, фестивалей и конкурсов среди которых: Московский Сабантуй, Фестиваль Русского географического общества, Форум-выставка «Многонациональная Россия», Фестиваль «Народы Москвы».

На сцене ТКЦ «Мирас» представил новую программу, которая была подготовлена под руководством художественного руководителя Ильнары Нигматуллиной.

На концерте прозвучали как знакомые музыкальные композиции: «Сиреннǝр хуш ислǝр татара», «Эй, язмыш», «Синеӊ хакта», так и новые песни: «Картуф», «Дүдǝк дүдǝк», «Алларын алга манам» и другие. Любители татарской песни восторженно встретили выступления артистов ансамбля и их друзей: Рафека Валитова, Рамиса и Самира Хасяновых, Лилии Аминовой, танцевального ансамбля «Ясмин». Аккомпанемент на баяне обеспечивал бессменный концертмейстер ТКЦ, виртуоз Рушан Люкманов. Зрители горячо аплодировали, дарили цветы и подарки любимым артистам. Выступивший от лица творческого руководства ТКЦ Рафек Валитов отметил заслуги первого художественного руководителя ансамбля Индиры Сагдиевой, заложившей его фундамент и Ильнары Нигматуллиной, которая приложила все усилия для того чтобы повысить исполнительский уровень артистов «Мирас».