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12 марта исполняется 135 лет со дня рождения Г.Ибрагимова

12 марта исполняется 135 лет со дня рождения Г.Ибрагимова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.03.2022 0 4

12 марта 2022 года исполняется 135 лет со дня рождения великого татарского писателя, ученого и общественного деятеля Галимджана Ибрагимова.

Учреждениями культуры и литературной общественностью запланированы серии мероприятий, посвященных юбилею Г.Ибрагимова.

  • 10 марта в литературном музее имени Габдуллы Тукая состоится круглый стол и дискуссия с участием молодых критиков под названием «Татар шагыйрьләре».
  • 11 марта в театре “Әкият” состоится показ спекталя “Адәмнәр”(«Люди») на основе одноименного драматического произведения о страшном голоде, свирепствовавшем в Поволжье и на Урале в 1921-1922 годах.
  • 12 марта с участием Союза писателей РТ запланировано воззложение цветов к бюсту великого писателя в татарской гимназии № 17 им. Г.Ибрагимова Московского района города Казани (ул. Воссстания, д.48)
  • 11-27 марта в ГБУК “Республиканская детская библиотека” будет работать книжная выставка, посвященная 135-летию Г.Ибрагимова. Книжные выставки посвященные жизни и творчеству Г.Ибрагимову пройдут в более полусотни муниципальных бибилотек Республики Татарстан. Также в татарстанских школах пройдут литературные часы памяти Г.Ибрагимова.
  • 11 марта в 10.00 в Институте филологии и межкультурных связей КФУ состоится Международная научно-практическая конференция молодых ученых посвященная 135-летию со дня рождения классика татарской литературы “Галимҗан Ибраһимов: язучы, тәнкыйтьче, методист, җәмәгать эшлеклесе” (“Галимджан Ибрагимов: писатель, критик, методист, общественный деятель”).
  • 11-31 марта в Национальной библиотеке РТ организуется книжная выставка “Галимджан Ибрагимов – писатель, учёный, общественный деятель” (“Галимҗан Ибраhимов – язучы, галим, дәүләт эшлеклесе”).
  • 23 марта в 16.00 в рамках Литературного салона в Доме татарской книги состоится вечер памяти, посвещенный известному писателю “Гасырлар киселешендә Г.Ибраһимов шәхесе һәм иҗаты” (“Личность и творчество Г.Ибрагимова на рубеже веков”).
  • 28 марта в Тукаевском клубе Союза писателей РТ состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 135-летию Г.Ибрагимова.
  • Запланированы конференции и круглые столы в Институте языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ.

Справка: Писатель, ученый, общественный деятель Галимджан Гирфанович Ибрагимов родился 12 марта 1887 года в деревне Султанмуратово Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (сейчас Аургазинский район Республики Башкортостан). Первоначальное образование получил в сельском медресе и начальной русской школе. В 1906-1908 годы в Уфе он обучался в медресе “Галия”. В 1909 г. Г. Ибрагимов переезжает в Казань и решает посвятить себя литературному делу.

Г. Ибрагимов – один из лидеров и создателей Партии татаро-башкирских мусульманских левых эсеров. В 1918 году он – один из организаторов Комиссариата по делам мусульман Внутренней России. В 1920-24 – сотрудник Издательского отдела Центрального бюро Коммунистических народов Востока при ЦК РКП(б), преподаватель Коммунистического университета в Казани. В 1925-1927 председатель Академического центра при Наркоме просвещения, координатор перевода и издания на татарский язык сочинений В. Ленина.

Последние годы жизни в связи с болезнью Г. Ибрагимов провел в Крыму (Ялте), где был арестован и перевезен в Казань. Скончался он 21 января 1938 года в тюремной больнице. Реабилитирован посмертно.

Самые известные произведения Г. Ибрагимова – романы “Татар хатыны ниләр күрми” (“Судьба татарской женщины”)“Яшь йөрәкләр” (“Молодые сердца”), “Безнең көннәр” (“Наши дни”)Тирән тамырлар” (“Глубокие корни”), “Казакъ кызы” (“Дочь степи”), повесть “Кызыл чәчәкләр” (“Красные цветы”). Среди научных работ – “Татарская грамматика” (1911), “Теория литературы” (1916), “Методика преподавания родного языка” (1918).

mincult.tatarstan.ru

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