12 марта исполняется 135 лет со дня рождения Г.Ибрагимова

12 марта 2022 года исполняется 135 лет со дня рождения великого татарского писателя, ученого и общественного деятеля Галимджана Ибрагимова.

Учреждениями культуры и литературной общественностью запланированы серии мероприятий, посвященных юбилею Г.Ибрагимова.

10 марта в литературном музее имени Габдуллы Тукая состоится круглый стол и дискуссия с участием молодых критиков под названием «Татар шагыйрьләре».

11 марта в театре “Әкият” состоится показ спекталя “Адәмнәр”(«Люди») на основе одноименного драматического произведения о страшном голоде, свирепствовавшем в Поволжье и на Урале в 1921-1922 годах.

12 марта с участием Союза писателей РТ запланировано воззложение цветов к бюсту великого писателя в татарской гимназии № 17 им. Г.Ибрагимова Московского района города Казани (ул. Воссстания, д.48)

11-27 марта в ГБУК “Республиканская детская библиотека” будет работать книжная выставка, посвященная 135-летию Г.Ибрагимова. Книжные выставки посвященные жизни и творчеству Г.Ибрагимову пройдут в более полусотни муниципальных бибилотек Республики Татарстан. Также в татарстанских школах пройдут литературные часы памяти Г.Ибрагимова.

11 марта в 10.00 в Институте филологии и межкультурных связей КФУ состоится Международная научно-практическая конференция молодых ученых посвященная 135-летию со дня рождения классика татарской литературы “Галимҗан Ибраһимов: язучы, тәнкыйтьче, методист, җәмәгать эшлеклесе” (“Галимджан Ибрагимов: писатель, критик, методист, общественный деятель”).

11-31 марта в Национальной библиотеке РТ организуется книжная выставка “Галимджан Ибрагимов – писатель, учёный, общественный деятель” (“Галимҗан Ибраhимов – язучы, галим, дәүләт эшлеклесе”).

23 марта в 16.00 в рамках Литературного салона в Доме татарской книги состоится вечер памяти, посвещенный известному писателю “Гасырлар киселешендә Г.Ибраһимов шәхесе һәм иҗаты” (“Личность и творчество Г.Ибрагимова на рубеже веков”).

28 марта в Тукаевском клубе Союза писателей РТ состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 135-летию Г.Ибрагимова.

Запланированы конференции и круглые столы в Институте языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ.

Справка: Писатель, ученый, общественный деятель Галимджан Гирфанович Ибрагимов родился 12 марта 1887 года в деревне Султанмуратово Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (сейчас Аургазинский район Республики Башкортостан). Первоначальное образование получил в сельском медресе и начальной русской школе. В 1906-1908 годы в Уфе он обучался в медресе “Галия”. В 1909 г. Г. Ибрагимов переезжает в Казань и решает посвятить себя литературному делу.

Г. Ибрагимов – один из лидеров и создателей Партии татаро-башкирских мусульманских левых эсеров. В 1918 году он – один из организаторов Комиссариата по делам мусульман Внутренней России. В 1920-24 – сотрудник Издательского отдела Центрального бюро Коммунистических народов Востока при ЦК РКП(б), преподаватель Коммунистического университета в Казани. В 1925-1927 председатель Академического центра при Наркоме просвещения, координатор перевода и издания на татарский язык сочинений В. Ленина.

Последние годы жизни в связи с болезнью Г. Ибрагимов провел в Крыму (Ялте), где был арестован и перевезен в Казань. Скончался он 21 января 1938 года в тюремной больнице. Реабилитирован посмертно.

Самые известные произведения Г. Ибрагимова – романы “Татар хатыны ниләр күрми” (“Судьба татарской женщины”), “Яшь йөрәкләр” (“Молодые сердца”), “Безнең көннәр” (“Наши дни”), “Тирән тамырлар” (“Глубокие корни”), “Казакъ кызы” (“Дочь степи”), повесть “Кызыл чәчәкләр” (“Красные цветы”). Среди научных работ – “Татарская грамматика” (1911), “Теория литературы” (1916), “Методика преподавания родного языка” (1918).

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