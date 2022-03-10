В Татарстане стартует акция «Культурная Vесна»

Акция «Культурная Vесна», приуроченная к Году культурного наследия народов России, стартует 10 марта в Республике Татарстан! Акция продлится до 25 марта и объединит учреждения культуры по всей республике. В программе – спектакли, экскурсии, концертные программы, мастер-классы и творческие встречи. Большинство мероприятий проводятся на бесплатной основе, что позволит всем желающим ознакомиться с богатством культурного достояния народов республики и страны.

В рамках Акции «Культурная Vесна» запланированы 100 мероприятий по всей республике в форматах онлайн и офлайн, представляющие уникальные обычаи и традиции, среди которых: концерт Государственного оркестра народных инструментов РТ, спектакль «Театр&Музыка. Яхин» в театре Г.Камала, посещение интерактивного мультимедийного комплекса “Шарык клубы”, выставка в Национальной художественной галерее «Хазине» ГМИИ РТ, концерт филармонического джаз-оркестра, иммерсивная экскурсия «Наедине с историей» в Национальном музее РТ и др. В течении двух недель учреждения культуры Татарстана организуют акции, флешмобы, свободные посещения и многое другое. Присоединяйтесь!

Акция организована Министерством культуры Республики Татарстан.

ПОЛНЫЙ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ

mincult.tatarstan.ru