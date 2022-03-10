В ДУМ РТ начались занятия по чтению Корана для женщин

Вечером, в 6-й день месяца Шагъбан (9 марта) в Галеевской мечети Казани стартовали занятия по чтению Корана для женщин. Уроки проводятся в рамках подготовки к месяцу Рамазан для тех, кто умеет читать Коран, знает арабский алфавит и правила таджвида, но намеревается улучшить навыки чтения Корана, поработать над своими ошибками и исправить произношение (махрадж). На первую встречу собрались более 30 мусульманок. Вместе с устазой Лилией Ильясовой они повторили правила таджвида на практике – делали упражнения, проверяли правильность чтения заученных аятов и сур. На уроки тилавата (проверка чтения Корана) приглашаются все желающие, в том числе выпускники примечетских курсов, медресе и др.

Встречи проходят еженедельно по понедельникам с 17.00 до 19.00 в Галеевской мечети (ул. Габдуллы Тукая, 40). Все занятия бесплатные.

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