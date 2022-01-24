В Татарском культурном центре Москвы доступно нотное издание Фарита Хатипова «Һаман яратам»

В библиотеке Татарского культурного центра для всех желающих доступны

Нотное издание Фарита Хатипова «Һаман яратам» (Все ещё люблю) Казань. Татарское книжное издательство. 2021.

Заслуженный деятель искусств РТ, народный артист РТ Фарит Хатипов хорошо знает природу татарской национальной музыки, близко знаком практически со всей фольклорной и современной татарской культурой. Он является автором более 600 песен, написанных на стихи татарских поэтов, создал интересные аранжировки многих популярных произведений современных татарских композиторов. Самыми популярными и исполняемыми стали произведения «Моңлану» на стихи Ф. Сафина, «Җилфер — җилфер җил искәндә» на стихи А. Ерикэй, «Сакладым сине күнелемдә» на стихи Г. Зайнашевой и другие.

Книга «Җырларым җылытсын” (Пусть мои песни дарят тепло). Казань. Татарское книжное издательство. 2021.

Нотное издание народного артиста Республики Татарстан Рамиля Курамшина. Это один из талантливых и высокопрофессиональных музыкантов республики известный не только в Татарстане, но и за его пределами.

С этими и другими изданиями можно познакомиться в читальном зале библиотеки ТКЦ.

Адрес: Малый Татарский пер., д.8

График работы:

Вторник-суббота, с 12 до 18.

Наличие книг уточняйте у заведующей библиотекой Розалии Ханяфеевой:

8 (495) 953-97-81

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