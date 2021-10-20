В Татарском культурном центре открыли творческий сезон

Позади месяцы упорных репетиций — и центр вновь ждёт своих гостей. Именно об этом сказали на открытии глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и директор ТКЦ Анвер Хусаинов.

23 исполнителя и коллектива Татарского центра выступили на открытии. Среди их участников — как дети и юноши, которые ещё только делают первые шаги на сцене, так и представители старшего поколения, титулованные артисты. Художественный руководитель мероприятия — заслуженный артист России Ильдар Шигапов, хореограф — заслуженный работник культуры Республики Татарстан Радиф Яваев.

Артисты превзошли себя, поделился впечатлениями один из зрителей. Открытие сезона в ТКЦ стало праздником, объединившим разные поколения.

Также в Татарском культурном центре прошла выставка «Маршрутами истории Татарстана — неизвестные объекты культурного наследия», посвященная памятникам истории и культуры республики. На её открытии в холле концертного зала гости встретились с научным редактором каталога «Объекты культурного наследия Республики Татарстан», главредом книжной серии «Наследие Российской Федерации» Алексеем Таруновым. Он подарил библиотеке ТКЦ два тома изданного им каталога.