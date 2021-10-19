Консул Турции о выставке татарской узорной кожи: «Буду рад, если проект увидит Стамбул»

Генеральный консул Турции в Татарстане Исмет Эрикан с супругой в последние дни работы выставки татарской узорной мозаики из кожи посетили Национальный музей Татарстана, в котором представлен этот проект.

Гостям рассказали о традициях изготовления национальной обуви, украшений и аксессуаров из кожи с использованием мозаичного узора, применявшихся в прежние времена инструментах и характерных приемах соединения кожаных деталей, а также о мастерицах, которые и по сей день продолжают изучать и воспроизводить предметы национального кожевенного промысла.

На пошив пары традиционных сапог с национальным орнаментом нужно около двух недель, рассказала турецкому консулу и его супруге преподаватель Казанского художественного училища имени Фешина Екатерина Куратова. Она продемонстрировала, как скрепляются детали кожаной мозаики, выполнив на специальном деревянном приспособлении-подставке несколько швов. Само декорирование одной пары обуви узорной мозаикой занимает около трех дней.

Фото: © Владимир Васильев/ ИА «Татар-информ»

Рукодельница с открытия выставки «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» в июле этого года проводит в экспозиции подобные мастер-классы для всех желающих и экскурсию по представленным экспонатам.

«У нас в Казанском художественном училище имени Фешина есть специальность «художественная обработка кожи». Мы обучаем кожаной мозаике, золотной вышивке, аппликации, выжиганию и многим другим видам художественной обработки кожи», – пояснила Екатерина Куратова.

Генеральный консул Турции в Татарстане Исмет Эрикан отметил, что выставка важна для трансляции в современности давних народных традиций, которые без подобной поддержки просто бесследно исчезнут.

«Нельзя сказать, что каждый оденет это и пойдет, но это важно, и потому этого не стоит забывать. И мы предвидим, конечно, что все равно при разных особых обстоятельствах это одевается. У нас тоже есть традиционные искусства, которые развиваются, что-то уходит. У нас, например, делают кожаные обложки для коранов, может быть, и здесь такое было, но оно со временем пропало», – сказал Исмет Эрикан.

Фото: © Владимир Васильев/ ИА «Татар-информ»

В культуре Татарстана и Турции, напомнил он, есть много элементов, объединяющих татар и турок: общность языка, религии и культуры. Напоминать об этом, демонстрируя взаимно проекты, подобные этой выставке, очень важно, отметил консул.

«Сегодняшняя выставка настолько интересная, что я считаю, ее нужно сделать передвижной и показывать в разных республиках и регионах, чтобы все понимали друг друга лучше и знали свои традиции. Когда люди узнают культуру соседнего народа, культуру друг друга, они становятся ближе. В культуре и в традициях нет ничего плохого, никакой злобы, никакого противоборства. Есть только добро, только любовь, только симпатии, и они же порождаются. Это очень успешный проект. Я был бы очень рад, если бы эта выставка была показана в Турции», – отметил гость экспозиции.

Успеть посетить выставку «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» можно до 25 октября.

Оксана Романова

tatar-inform.ru