В Казахстане прошло мероприятие в рамках проекта «Дыхание времени. Тукай-путешествие в вечность»

14 октября 2021 г. в городе Уральск (Республика Казахстан) прошло творческое мероприятие в рамках культурно-просветительного проекта «Дыхание времени. Тукай-путешествие в вечность». Проект был приурочен к 135-летию со дня рождения Г. Тукая и был проведён при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Союза кинематографистов Республики Татарстан, Татарского культурного центра г. Уральск.

В Казахстан приехала делегация, в состав которой вошли представители Союза кинематографистов Республики Татарстан, литературного музея Габдуллы Тукая, а также Казанского государственного института культуры. Кроме того, в Уральск была доставлена из Республики Татарстан большая экспозиция передвижного музея «Кино и реквизит», более 100 редких экспонатов, которые вызвали большой интерес у посетителей.

Мероприятие состоялось в здании Ассамблеи народов Казахстана г. Уральск и продлилось более трёх часов. В рамках него был показан мини-спектакль с использованием реквизита музея, а также документальный фильм «Тукай в Уральске» и полнометражный фильм-сказка «Водяная». По окончанию показов состоялась творческая встреча со сценаристом и кинорежиссёром Алексеем Барыкиным.

В рамках официальной части директор литературного музея Г. Тукая Гузель Фардиновна Тухватова зачитала приветственное слово от Министра культуры Республики Татарстан. Ответное слово взяла Флюра Ирековна Милекеева, председатель Татарского культурного центра в г. Уральск, после чего стороны обменялись подарками и сувенирами.

Фильмы были тепло встречены зрителями. С благодарственными словами после показа выступили вице-консул Российской Федерации в г. Уральск, заместитель начальника Управления внутренней политики Казахстана, директор Дома Дружбы Народов, директор музея «Старый Уральск», проректор университета им. Утемисова, председатели этно-культурных объединений – казахский центр, чечено-ингушский центр, армянский, русский, азербайджанский, украинский, казачий, еврейский, белорусский, а также приглашенные гости из города Актобе.

В целом проект показал большой интерес жителей Республики Казахстан к личности Г. Тукая и татарской культуре в целом, а делегация из Татарстана получила приглашение выступить в других городах страны.

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