В ДУМ РТ к “1100-летию” готовится к изданию Корана на основе шрифта «Казан басма»

ДУМ РТ вплотную приблизилось к финалу одного из самых главных и крупных проектов в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией — к изданию нового казанского Куръана на основе специально разработанного дизайнерского компьютерного шрифта «Казан басма». В 12-й день месяца Рабигуль-ауваль (18 октября) сигнальную версию электронных исходников издания муфтию Республики Татарстан Камилю хазрату Самигуллину передал заместитель декана факультета “Илахият” университета Мармара, разработчик шрифта доктор Мухаммад Абай.

В Информационном агентстве «Татар-информ» на пресс-конференции, созванной специально по этому поводу, на вопросы журналистов ответили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель декана факультета “Илахият” университета Мармара, доктор Мухаммад Абай и заместитель муфтия Республики Татарстан, генеральный директор ИД «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин.

Дизайнерский компьютерный шрифт “Казан басма” создан на основе аутентичного типографского оттиска. Издание нового Куръана «Казан басма» с использованием современных компьютерных символов, сохранивших подлинный исторический облик, — одна из самых крупных и главных инициатив ДУМ РТ в рамках подготовки к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин подробно рассказал об истории издания «Казан басма», который является первым печатным Куръаном, подготовленным мусульманами: он вышел в свет в Казани в 1803 году в Азиатской типографии. Для издания Муллой Усманом был подготовлен свой уникальный шрифт, благодаря которому дореволюционное казанское издание Куръана «Казан басмасы» и получило общемировую известность. Издание имело ряд положительных отличительных особенностей: использование вертикальных линий (огласовки), выделение танвинов, написание цифр и т.д. «Казан басмасы» переиздавался множество раз, но среди ученых не прекращались споры по поводу ошибок, допущенных в издании.

Поэтому в 1909 году в Казани специально для разбора недочетов и переиздания «Казан басмы» собрались 300 мусульманских ученых, среди которых были такие выдающиеся татарские богословы, как Ахмадхади Максуди, Шайхульислам Хамиди, Муса Бигиев и др. По результатам собрания вышла книга Мусы Бигиева на старотатарском языке под названием “Тасхих ресми хат”. Ученые в ходе первого заседания не смогли прийти к общему мнению и спустя неделю собрались еще раз. Они, объединившись в комиссию, выделили 57 мест в «Казан басмасы», которые было необходимо исправить. По разным объективным причинам, в том числе из-за революции 1917 года, алимы не смогли завершить начатое, но книга “Тасхих расм хат әл-Коръән” и труд «Фаваид аль-Мухимма», в котором автор Шигабутдин Марджани также говорит об ошибках, которые встречаются в экземплярах Куръана, изданных в России, были взяты за основу в ДУМ РТ при подготовке обновленного «Казан басма». В результате, через 112 лет, в преддверии 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией текст Куръана был набран специалистами ДУМ РТ заново с использованием одноименного дизайнерского шрифта, с учетом замечаний 1909 года и в соответствии с современными международными стандартами.

На сегодняшний день тексты нового «Казан басма» проверены и вычитаны полностью. Обновленное издание будет соответствовать общепринятым мировым стандартам “Ар-Расм Аль-Усмани”. Сам дизайнерский компьютерный шрифт “Казан басма” создан на основе аутентичного типографского оттиска. Его создание и набор текстов длились в течение года.

Прежде специалистами Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ при подготовке изданий Куръана использовались сканеры для оцифровки отдельных слов, фраз и аятов из старинных мусхафов. Теперь создание современного дизайнерского шрифта откроет новые возможности для печати Куръана и будет способствовать возрождению и развитию татарских традиций коранопечатания и книгопечатания. Помимо издания Куръана, на «казанском» печатном шрифте станет возможной также печать и другой литературы, в том числе относящейся к татарскому религиозному наследию и связанную с изучением Куръана (например, книгу “Мугаллим сани”). В ходе пресс-конференции журналистам были наглядно продемонстрированы старый и новый «Казан басма» и преимущества использования компьютерного шрифта. С учетом общемировой известности шрифта «Казан басма», муфтиятом перед специалистами была поставлена задача по возрождению именнго этого старинного шрифта.

В качестве подтверждения широкой распространенности Куръана «Казан басма» в Средней Азии и на Северном Кавказе журналистам был продемонстрирован видеоролик, на котором запечатлен глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, читающий одноименное издание. А разработчик шрифта Мухаммад Абай рассказал, что в свое время на территорию Турции не допускались другие издания Куръана, кроме «Казан басма»:

– Первый Куръан мусульманами был напечатан в Казани в 1803 году. В Стамбуле это случилось лишь в 1872-73 году. Спустя 70 лет! Кроме того, из архивных данных мы видим, что на территорию столицы Османской империи не допускались никакие печатные издания Куръана, кроме казанского. Поэтому сегодня в библиотеках многих турецких ученых можно найти «Казан басма». Меня глубоко воодушевила возможность дать вторую жить этому великому наследию.

Издание нового «Казан басма» также имеет предпосылки для широкого распространения по миру, поскольку оно будет соответствовать международным стандартам, то есть состоять из 604 страниц и 15 строчек на каждой. Ранее в 2017 году Куръан, изданный в ИД «Хузур» ДУМ РТ, удостоился Свидетельства о соответствии международным стандартам и обратил на себя внимания ряда стран. В результате Куръан, подготовленный в ДУМ РТ был отпечатан в Узбекистане, Турции и Белоруссии. Всего в муфтияте было 5 переизданий Куръана общим тиражом более 30 тыс экз.

Планируется, что электронный вариант обновленного издания «Казан басма» от ДУМ РТ будет доступен в качестве бесплатного мобильного приложения и предоставлен для пользования различным региональным духовным управлениям мусульман России безвозмездно.

dumrt.ru