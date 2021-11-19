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В Татарском культурном центре прошел юбилейный вечер писателя Рауля Мир-Хайдарова

В Татарском культурном центре прошел юбилейный вечер писателя Рауля Мир-Хайдарова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.11.2021 0 2

Представители татарской творческой интеллигенции и официальные лица чествовали писателя Рауля Мир-Хайдарова, отметившего в этот день своё 80-летие.

Подтверждением литературного таланта писателя служат большие тиражи его книг. Рауль Мир-Хайдаров — автор более 30 книг, политических детективов. Они переведены на многие языки. Общий тираж изданных книг — 10 миллионов экземпляров.

Заместитель полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин поздравил юбиляра и вручил Раулю Мирсаидовичу медаль «100 лет образования ТАССР», а также памятный знак «Габдулла Тукай-135 лет со дня рождения».

Директор ТКЦ Анвер Хусаинов, отмечая заслуги писателя, подарил ему книжные фолианты, изданные в Татарстане и переданные в библиотеку Всемирным конгрессом татар.

Слова поздравления прозвучали и от почетных гостей вечера, в том числе — лауреата государственной премии Татарстана им. Г. Тукая, писателя Рината Мухамадиева, писателя и драматурга, председателя Союза писателей РТ Ркаиля Зайдуллы, члена Союза писателей, председателя Набережночелнинской писательской организации Вахита Имамова.

Воспоминаниями об Узбекистане и о жизни молодого Мир-Хайдарова и, в общем, татар, в Ташкенте поделился ветеран Министерства иностранных дел СССР, а ныне член Союза писателей России Фаим Ильясов.

Тёплую атмосферу дружеского вечера дополнили своими выступлениями артисты Татарского культурного центра Индира Сагдеева, Ильнара Нигматуллина, Ринат Каюмов.

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