В Татарстане подвели итоги конкурса Интернет-проектов «Белем җәүһәрләре» («Драгоценности знаний»)

Всемирный конкурс Интернет-проектов «Белем җәүһәрләре» («Драгоценности знаний») проводится Министерством образования и науки Татарстана совместно с НКО «Фонд развития Татнета». Конкурс проводится с 2010 года. Его цель – популяризация татароязычных Интернет-проектов в области образования и культуры, а также поддержка авторов лучших сайтов.

В этом году самые ценные и полезные проекты татарского сегмента сети Интернет будут выявлены в двенадцатый раз.

В текущем году отбор участников проходил по 10 номинациям. Из более чем 200 заявок на конкурс были приняты 129 заявок из разных районов Татарстана, других регионов России и зарубежных стран.

Среди финалистов оказались сайты татарской общественной организации г.Ташкента, аккаунт газеты «Камышлы хәбәрләре» («Камышлинские известия») Самарской области, сайт Общественной палаты РТ, YouTube-канал театра им. Г.Камала, сайт Казанской городской филармонии, сайт газеты «Ватаным Татарстан», аккаунты и мобильные приложения татарских радиостанций «Китап» и «Тәртип.FM», сайты и Инстаграм-аккаунты татарских писателей и поэтов, в том числе из Москвы.

По итогам конкурса финалистами признаны 53 участника. Наибольшее количество участников зарегистрировано в номинации «Самые полезные и популярные татарские аккаунты в соцсетях Инстаграм и «ВКонтакте»», также увеличилось и количество учащихся в номинации «Самый полезный и популярный Интернет-проект в области образования и науки».

Церемония награждения финалистов запланирована на 6 декабря в актовом зале Академии наук РТ.

Со списком участников можно ознакомиться на официальном сайте конкурса Интернет-проектов «Белем җәүһәрләре» («Драгоценности знаний») по адресу: http://konkurs.belem.ru.

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