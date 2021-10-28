В татарской гимназии Саратова прошло мероприятие, посвященное национальным блюдам

В актовом зале Национальной татарской гимназии в рамках ежегодного фестиваля «Многоликий край родной – Саратовский!», приуроченного ко Дню народного единства прошла презентация национальных блюд .

Открылся фестиваль выставкой национальных блюд народов Саратовской области. Обучающиеся гимназии представили разнообразие национальных блюд и рассказали про каждое из них.

Презентация сопровождалась культурной программой с национальными песнями, танцами и стихотворениями. Цель фестиваля – сохранение, развитие и пропаганда национальных культур и фольклора народов проживающих в нашем регионе.

Татарская гимназия г. Саратова