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В татарской гимназии Саратова прошло мероприятие, посвященное национальным блюдам

В татарской гимназии Саратова прошло мероприятие, посвященное национальным блюдам

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.10.2021 0 5

В актовом зале Национальной татарской гимназии в рамках ежегодного фестиваля «Многоликий край родной – Саратовский!», приуроченного ко Дню народного единства прошла презентация национальных блюд .

Открылся фестиваль выставкой национальных блюд народов Саратовской области. Обучающиеся гимназии представили разнообразие национальных блюд и рассказали про каждое из них.

Презентация сопровождалась культурной программой с национальными песнями, танцами и стихотворениями. Цель фестиваля – сохранение, развитие и пропаганда национальных культур и фольклора народов проживающих в нашем регионе.

Татарская гимназия г. Саратова

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