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В Молодежном центре Пестречинского района провели татарские посиделки “Аулак өй”

В Молодежном центре Пестречинского района провели татарские посиделки “Аулак өй”

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 28.10.2021 0 9

Мероприятие прошло с самой широкой аудиторией разных возрастов, начиная от маленьких детей и заканчивая их бабушками и дедушками. А участниками посиделок стали учащиеся школ, педагоги, работающая молодежь, пенсионеры.


Общественные празднества, обряды, обычаи, важной составной частью которых была игра на музыкальных инструментах, пение, игры, танцы играют большую роль в сохранении и передаче народной культуры, искусства, устного народного творчества. Коллективное общение способствовало передаче социального опыта последующим поколениям, играло важную роль в воспитании молодежи, передаче от поколения к поколению народных обычаев и традиций.

Тем самым участники мероприятия «Аулак өй» получили массу положительных эмоций, изучив и вспомнив традиции, быт и культуру своего народа, играя в игры, исполняя песни под баян и  показав, что народные и национальные праздники могут быть востребованы и интересны молодежи, а так же любому жителю села.
В мероприятии приняли участие 46 человек.

pestrecy-rt.ru

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