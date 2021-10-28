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В социальных сетях запустили проект «Син кая?», который объединяет татар со всего мира

В социальных сетях запустили проект «Син кая?», который объединяет татар со всего мира

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.10.2021 0 1

Участники проекта присылают открытки из тех мест, где они проживают, а также видеообращения с пожеланиями всем татарам и жителям Татарстана. Все присланные открытки и пожелания публикуются в аккаунтах проекта @sinkaya.tatar. В декабре, после окончания сбора открыток, они будут собраны в единую инсталляцию.

«Син кая?» – это проект, призванный отразить широчайшую географию проживания татар, который способен наглядно продемонстрировать возможность общения и тесной национальной связи по всему миру несмотря на огромные расстояния и границы.

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