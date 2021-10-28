В музее-заповеднике «Лудорвай» в Завьяловском районе Удмуртии появится мечеть

В татарском секторе архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» в Завьяловском районе Удмуртии появится мечеть.

В 1892 году в деревне Падера Балезинского района была построена мечеть. Она является одной из немногих старинных мечетей республики, сохранившихся в первозданном виде и не закрывавшихся со дня основания до современности ни на один день.

Перевозка этой мечети на новое место начнется уже в ближайшее время. Открытие планируется осенью 2022 года.

Справка: Деревня Падера – одно из крупных татарских селений на Севере Удмуртии, была основана между переписями населения 1782 и 1795 годов выходцами из деревни Кестым.

К числу наиболее крупных этнических групп Удмуртии относятся татары (98,8 тыс. человек или 6,7% от населения республики).

d-kvadrat.ru