В Татарстане откроют библиотеку-музей имени Каюма Насыри

В честь 196-летия со дня рождения великого татарского учёного и просветителя Каюма Насыри в деревне Малые Ширданы 27 февраля откроется библиотека-музей. Его восстановлением еще в 2016 году занялась местная жительница и заслуженный строитель РТ Асия Губайдуллина.

Открытие музея-библиотеки – это только один из многих шагов по сохранению культурного наследия и развитию этнотуризма в рамках проекта «Путешествие в татарскую деревню. Все это реализовывается при помощи гранта Президента РФ, предоставленного фондом президентских грантов.

Библиотека-музей закрылась еще в 2013 году из-за полного износа здания. На средства из гранта туда были закуплены стеллажи и витрины, появились редкие книги из частной коллекции Каюма Насыри.

kazanfirst.ru