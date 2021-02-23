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Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем защитника Отечества

Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем защитника Отечества

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 23.02.2021 0 2

Дорогие друзья!

От имени Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник мужества, чести и отваги. И пусть в разные отрезки нашей истории название этого праздника менялось, суть его осталась неизменной. Он является данью глубокого уважения всем тем, кто служил и служит во благо Отечества, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, поэтому этот праздник стал поистине всенародным.

Дорогие друзья, герои, стоящие на страже мира, пусть в двери нашей страны никогда не постучится бедствие войны, пусть всегда будет мирное небо над головой. Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и успехов во благо нашей страны!

С уважением,
Заместитель Премьер-министра РТ,
Председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар                                              В.Г. Шайхразиев

 

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