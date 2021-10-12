В Татарстане продолжается сбор гушр-садаки

В мечетях Татарстана продолжается сбор гушр-садаки. На днях мухтасибат Спасского района направил собранные населением гушр-садака в медресе имени 1000-летия принятия ислама, Благотворительный фонд “Закят”, общество слепых, а также шакирдам, обучающимся в БИА, арендующим квартиры в Болгаре. В виде гушр-садаки мусульмане сдали картофель, морковь, капусту, красную свеклу, перец, тыкву, соленые и консервированные продукты, мед. Всего по району на сегодняшний день собрано 6 тонн гушр-садаки.

Как сообщил мухтасиб Спасского района Фархат хазрат Минсагиров, в этом году в районе активное участие в сборе гушр-садаки приняли мусульмане деревень Иске-Разяпово, Чэчэкле, Измери, Ямбухтино, Юрткуль Спасского района.

Как известно, в Татарстане по инициативе ДУМ РТ стартовала традиционная кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся категорий населения продуктами питания. В связи с этим, муфтият объявил 25 сентября 2021 года Днём гушра в Татарстане.

Акция продовольственных сборов в пользу нуждающихся проводится ДУМ РТ централизованно ежегодно во всех мухтасибатах республики с 2017 года. При этом по традиции последняя суббота сентября объявляется в Татарстане Днем гушр. В этом году этот день выпадает на 25 сентября. Таким образом, в рамках кампании каждый желающий может направить часть своего урожая, собранного в подсобных хозяйствах, в центральные мечети районов и городов республики в помощь малоимущим.

В мечетях республики принимаются овощи и фрукты: картофель, капуста, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы и др. Затем продовольственный сбор организованно будет передан малоимущим.

Также сбором гушр-садака занимается Благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ. Казанцы, желающие принять участие в благотворительной кампании или напротив получить продовольственную помощь в ее рамках, могут обратиться в Благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ. Продовольственный сбор передается в адрес благотворительных организаций, социальных учреждений (районные дома престарелых, детские дома, детский хоспис), мусульманских учебных заведений (медресе, школы и детсады, Центр подготовки хафизов Куръана и др.), а также напрямую нуждающимся семьям на местах. В благотворительном фонде «Закят» сформирован реестр нуждающихся, который насчитывает свыше 1000 нуждающихся семей. Это и малоимущие, многодетные, неполные семьи и семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Все они получат продовольственную помощь в рамках кампании по сбору гушр-садаки. Малоимущим, не состоящим в данном реестре, но желающим получить помощь в рамках акции, необходимо заранее позвонить по телефону 225-33-22 и предъявить справку о доходах. Раздача гушра нуждающимся будет осуществляться, независимо от национальной и религиозной принадлежности.

Гушр – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.

dumrt.ru