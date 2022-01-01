В Татарстане снимут фильм по произведениям Амирхана Еники

В 2022 году в Татарстане начнутся съемки фильма по произведениям татарского писателя-прозаика, публициста, народного писателя Республики Татарстан Амирхана Еники. Режиссером кинокартины выступит артист Тинчуринского театра Ирек Хафизов. Кинокартина станет его первой режиссерской работой.

«Когда директор ГБУК “Татаркино” Миляуша Айтуганова подала мне эту идею – признаться, я растерялся. Но попробовать себя в роли режиссера – моя давняя мечта», – поделился Хафизов.

Он рассказал, что за основу сюжета будут взяты три произведения Еники: «Красота», «На один час» и «Кто спел?». За написание сценария возьмется сценарист и монтажер Валерия Байкеева.

Миляуша Айтуганова отметила, что художественный фильм будет посвящен теме войны. Ожидается, что сценарий будет написан к марту 2022 года, а съемочный процесс будет запущен летом того же года.

Фильм будет снят в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа».

tatar-inform.ru