В Татарстане в честь 1100-летия прошел Республиканский конкурс чтецов Корана

19 марта) в городе Азнакаево Республики Татарстан в пятый раз прошел республиканский конкурс чтецов Куръана среди мужчин. Соревнования приурочены к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Организаторами конкурса являются Духовное управление мусульман РТ, Юго-восточный казыят, мухтасибат города Азнакаево и Азнакаевского района, администрация Азнакаевского района и семья Шакировых.

Одной из главных целей конкурса является выявление лучшего Куръан-хафиза в Татарстане. Возрастных ограничений для участников конкурса не установлено. Конкурс направлен на популяризацию знания Куръана наизусть среди мусульман и мотивирование их на совершенствование этих знаний.

В отличие от предыдущих лет, в этом году участники конкурса соревновались в трех номинациях: знание наизусть последних двух джузов текста Священного Куръана; знание наизусть последних семи джузов текста Священного Куръана и хифз – знание наизусть всего текста Священного Куръана.

В этом году в республиканском конкурсе приняли участие 52 человека в возрасте от 6 до 40 лет. Наибольшее количество участников – 20 человек созтязались в номинации “Хифз – знание наизусть всего текста Священного Куръана”, 18 человек – в номинации “Знание наизусть последних двух джузов текста Священного Куръана”, 14 человек – в номинации “Знание наизусть последних семи джузов текста Священного Куръана”.

Оценивали знания конкурсантов члены жюри, состоящего из известных знатоков Куръана в республике. Председатель жюри – руководитель Центра Куръан-хафизов им. Усмана ибн Аффана КИУ, доктор исламских наук Абдрашит хазрат Фаизов; Куръан-хафиз, специалист по десяти кыраатам, выпускник магистратуры Рияд Ахмат хазрат Ибрагимов; Куръан-хафиз, специалист по фикху и усул-магистр фикха, специалист по десяти кыраатам Абдрахман Сайф аль-Асри.

От имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина участников и организаторов конкурса поприветствовал казый юго-восточного региона республики, имам-мухтасиб Ютазинского района, руководитель уруссинского медресе “Фанис” Марат хазрат Марданшин. В своем выступлении он остановился на важности проведения конкурса, пользе чтения Куръана, а также на том, что участники конкурса являются достойными людьми. Марат хазрат поблагодарил всех, кто внес большой вклад в проведение конкурса, особенно семью Шакировых. Хазрат назвал тех, кто читает Куръан, лучшими людьми перед Аллахом.

Участников также приветствовали заместитель руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского района по социальным вопросам Дамир Гилязов, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов.

Мухтасиб Азнакаевского района Азат хазрат Талибуллин отметил, что на конкурс приехали представители всех мухтасибатов Татарстана, религиозных учебных заведений, с каждым годом растет география и уровень знаний.

Имам мечети “Азнакай нуры” Рустам Шакиров ознакомил с историей учреждения конкурса.

Помимо конкурса, также и для зрителей была проведена викторина по знанию Коръана. Вел его имам Центральной мечети города Азнакаево Валиулла Галимов. В своей проповеди хазрат отметил, что необходимо соревноваться в чтении, в знании наизусть Священной Книги и совершении благих дел.

Вечером состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса Куръана с участием главного казыя Татарстана Джалиля хазрата Фазлыева. Хазрат рассказал вагаз о достоинствах чтения Куръана, выразил благодарность организаторам конкурса.

Надо отметить, что к участию в конкурсе допущены по одному человеку с каждого мухтасибата в каждой номинации. Не допущены для участия в номинациях лица, обучающиеся в центрах заучивания Куръана.

dumrt.ru