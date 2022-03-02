В Татарстане завершилась олимпиада по татарскому языку для русскоязычных учащихся школ с русским языком обучения

С 26 февраля по 28 февраля на базе ООК «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра МОиН РТ прошел заключительный этап республиканской олимпиады по татарскому языку для русскоязычных учащихся школ с русским языком обучения 4-11 классов.

В олимпиаде приняли участие 192 школьника из 26 муниципальных районов Татарстана, Казани и Набережных Челнов.

Призерами стали учащиеся из 21 муниципального образования, Казани и Набережных Челнов.

Участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в состав которого входили сотрудники профессорско-преподавательского состава Институт развития образования РТ, Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, Института международного образования КНИТУ-КАИ, Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая.

Председатель жюри – Расима Шамсутдинова, заведующая кафедрой татарского языка и литературы Института развития образования РТ.

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