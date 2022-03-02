tatruen
Главная / Новости / В Татарстане завершилась олимпиада по татарскому языку для русскоязычных учащихся школ с русским языком обучения
В Татарстане завершилась олимпиада по татарскому языку для русскоязычных учащихся школ с русским языком обучения

В Татарстане завершилась олимпиада по татарскому языку для русскоязычных учащихся школ с русским языком обучения

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.03.2022 0 6

С 26 февраля по 28 февраля на базе ООК «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра МОиН РТ прошел заключительный этап республиканской олимпиады по татарскому языку для русскоязычных учащихся школ с русским языком обучения 4-11 классов.

В олимпиаде приняли участие 192 школьника из 26 муниципальных районов Татарстана, Казани и Набережных Челнов.

Призерами стали учащиеся из 21 муниципального образования,  Казани и Набережных Челнов.

Участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в состав которого входили сотрудники профессорско-преподавательского состава Институт развития образования РТ, Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, Института международного образования КНИТУ-КАИ, Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая.

Председатель жюри – Расима Шамсутдинова, заведующая кафедрой татарского языка и литературы Института развития образования РТ.

mon.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.